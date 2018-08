Hitze und Trockenheit Schifffahrt auf der Elbe eingestellt

01.08.2018 - In Dresden befindet sich der Pegelstand bei 49 Zentimeter. So niedrig war er zuletzt vor Jahrzehnten. Auch die Schifffahrt musste deshalb schon eingestellt werden und ein Ende in Sicht gibt es derzeit leider auch noch nicht.