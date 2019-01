Verkehrschaos und mehrere Tote Heftiger Schneefall in Bayern und Österreich

07.01.2019, 10:20 Uhr - Der extreme Wintereinbruch in Süddeutschland und Österreich hat am Wochenende für reichlich Chaos auf den Straßen gesorgt. Viele Schulen in Südbayern blieben am Montag geschlossen. Die Zahl der Toten stieg auf mindestens sechs Menschen.

Mehr zu: Schnee

Schneefall

Zum Artikel