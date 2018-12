Doku "Searching for Sugar Man": Ein Superstar, der nicht merkt, dass er berühmt ist

07.12.2018, 12:25 Uhr - US-Folksänger Sixto Rodriguez feiert in Südafrika mit seinen Alben in den Siebzigerjahren große Erfolge, ohne es zu wissen. Er wird dort wie Bob Dylan oder Elvis Presley gefeiert, während er in seiner Heimat USA vollkommen unbekannt bleibt.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.