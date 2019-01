Seidlers Selbstversuch Hilfe, die Erde bebt!

29.01.2019, 09:02 Uhr - Wie fühlt es sich an, ein Erdbeben am eigenen Leib zu erleben? Ein Simulator-Container bei FocusTerra in Zürich macht es möglich - und es ist ein eindrucksvolles Erlebnis. Ein Video von Martin Sümening und Christoph Seidler.