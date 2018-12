Selfmade-Vulkan Geoforscher produzieren eigene Lava

11.12.2018, 21:03 Uhr - Erst im Juli verletzte eine sogenannte "Lava-Bombe" Touristen schwer. Der deutsche Forscher Ingo Sonder will Unfälle wie diesen zukünftig verhindern und baut an der University at Buffalo Vulkane in Miniaturformat nach - inklusive Lava.