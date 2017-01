Video über Flüchtlinge auf dem Balkan Eiskaltes Europa

10.01.2017 - Trotz Minustemperaturen harren mehr als tausend Flüchtlinge in Serbien aus. Es gibt zu wenige Unterkünfte, die Grenzen sind dicht. Es sind Bilder, die an die Not nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern.

Mehr zu: Kälte

Serbien

Flüchtlinge

