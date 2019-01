Wilderer in Kamtschatka Jagd aufs rote Gold

23.01.2019, 15:33 Uhr - Ob Jäger, Bodyguard oder Wildhüter: Vinnie Jones ist sich für keinen Job zu schade. Aber was ist der ultimativ härteste Job in Russland? Genau das will der Ex-Fußballprofi und Schauspieler herausfinden und begibt sich auf einen arbeitsintensiven Trip in die russische Wildnis.

