SPD-Kanzlerkandidat "Kandidat Schulz - das kann funktionieren"

24.01.2017 - SPD-Chef Gabriel zieht zurück, Martin Schulz tritt als Kanzlerkandidat an - was bedeutet die Entscheidung für die SPD? Und was steckt dahinter? Eine Video-Analyse von Roland Nelles.

SPIEGEL ONLINE