Australien: Hagelstürme richten in Sydney Millionenschaden an

Hitzewelle in Australien: Fast 50 Grad im Schatten

Silvester in Zahlen: Sekt für 1,6 Milliarden Euro

Premierie von Hape-Kerkeling-Film: Der Junge muss an die frische Luft

Bei Reinigung des Geheges: Löwe tötet Praktikantin in US-Tierpark

Prosit Neujahr: Spontane Hilfe in der Hitze