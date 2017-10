Terroranschlag in Somalia Zahl der Toten steigt weiter

16.10.2017 - Am Wochenende hat sich ein Selbstmordattentäter mitten in Mogadischu in die Luft gesprengt. Die Opferzahl steigt weiter: Mehr als 270 Menschen starben nach neuesten Angaben, 300 Menschen wurden verletzt.

