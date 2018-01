Videoanalyse zur GroKo-Sondierung "Großer Gewinner ist die CSU"

12.01.2018 - Der Sondierungsmarathon hat mehr als 24 Stunden gedauert. Das lag offenbar nicht an den drei wichtigsten Figuren Schulz, Seehofer und Merkel. SPIEGEL-Redakteur Ralf Neukirch über eine neue Duzfreundschaft und warum sich am Ende die CSU am meisten durchsetzen konnte.

SPIEGEL ONLINE