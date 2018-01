Panne im Live-TV Reporterin "kentert" im Schnee

05.01.2018 - In einer Live-Schalte im US-Fernsehen wollte eine Reporterin zeigen, wie viel Neuschnee in South Carolina gefallen war - und setzte sich dafür in ein Kajak, das von einem Auto gezogen wurde. Gute Idee? Sehen Sie selbst.

SPIEGEL ONLINE