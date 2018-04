Triebwerksexplosion bei Boeing-Flugzeug Passagier filmt Notlandung

18.04.2018 - Während eines Southwest-Airlines-Flugs von New York nach Dallas hören die Passagiere plötzlich eine Explosion: Ein Triebwerk ist beschädigt, in großer Höhe zerstören Metallsplitter ein Fenster. Passagier Marty Martinez filmte die Situation an Bord.