Bohrlochunglück Spanien bangt um Zweijährigen

15.01.2019, 12:11 Uhr - Die Suche nach dem zweijährigen Jungen in Totálan im Süden Spaniens dauert an. Am Sonntag soll er in ein mehr als hundert Meter tiefes Bohrloch gefallen sein. Noch immer fehlt von dem Kleinkind jede Spur.