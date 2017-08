Strand in Spanien Flüchtlingsboot überrascht Badeurlauber

10.08.2017 - Dutzende Flüchtlinge gelangten mit einem Schlauchboot über die Straße von Gibraltar - und landeten an einem Badestrand in Andalusien. Ein Urlauber an der Playa de los Alemanes filmte den Augenblick.

Mehr zu: Flüchtlinge

Spanien

