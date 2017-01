Spanische Enklave Ceuta 1100 Afrikaner stürmen Grenzzaun

02.01.2017 - Mehr als tausend afrikanische Migranten haben an Neujahr versucht, den Grenzzaun in der spanischen Exklave Ceuta in Marokko zu stürmen. Polizisten hinderten sie daran, Dutzende Menschen wurden verletzt.

SPIEGEL ONLINE