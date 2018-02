SPD-Chaos "In der Partei herrscht ein Zustand der Verwirrung"

09.02.2018 - Sigmar Gabriel schimpft öffentlich über Spitzengenossen, Martin Schulz verzichtet auf das Außenministerium. Was ist los in der SPD? Warum herrscht dort so ein Chaos? Antworten von SPIEGEL-ONLINE-Redakteur Christian Teevs.