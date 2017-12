Berlin 58-Jähriger rast in SPD-Parteizentrale

25.12.2017 - An Heiligabend hat ein Fahrer sein Auto in das Foyer des Willy-Brandt-Hauses in Berlin gelenkt. In dem Fahrzeug befanden sich Benzinkanister und Brandbeschleuniger, das Landeskriminalamt ermittelt.

