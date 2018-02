Nahles Kampf um die Basis Mit vollem Körpereinsatz

19.02.2018 - Alt gegen jung, GroKo vs. NoGroKo. Schon sehr lange wurde in der SPD nicht mehr so lebhaft diskutiert wie jetzt. Und allen voran, ihre Stimme opfernd, die designierte Vorsitzende Andrea Nahles. SPIEGEL TV hat sie und ihre Gegner begleitet.