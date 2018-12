Neckarstadt-West und Schönau Mannheims verlorene Viertel

04.12.2018, 11:04 Uhr - Armut, Schwarzarbeit, Drogenkriminalität - Mannheim hat von allem zu viel. In keiner anderen Stadt in Baden-Württemberg sind so viele Menschen auf Hartz IV angewiesen wie hier. Vor allem die Stadtteile Schönau und Neckarstadt-West leiden unter der sozialen Schieflage. Ein Film von Yasemin Yavuz.