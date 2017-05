Schwerpunktsendung: NRW vor der Wahl Zwischen Sozialfall und Schickimicki

09.05.2017 - Am 14. Mai stimmen die Wähler in Nordrhein-Westfalen über den neuen Landtag ab. SPIEGEL-TV-Reporter waren wochenlang unterwegs – in boomenden Regionen wie Düsseldorf und in abgehängten Stadtteilen wie der Dortmunder Nordstadt. Viele Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland fühlen sich von den Politikern im Stich gelassen. (07.05.2017)

SPIEGEL TV