Rotlichtviertel im Wandel Eventlocation St. Pauli

29.08.2017 - Die Reeperbahn in St. Pauli galt einst als sündigste Meile der Welt und als gefährliches Pflaster. Messerstechereien und andere harte Attacken waren nahezu an der Tagesordnung. Zwar prägen Alkohol, Drogen und Gewalt nach wie vor das Straßenbild und es gibt immer noch jede Menge Lokalitäten, bei denen weniger mehr ist. Doch statt Sex kaufen sich die Besucher heute meist nur noch gute Laune, fast wie am Ballermann auf Mallorca. (27.08.2017)

SPIEGEL TV