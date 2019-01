Brexit-Hochburg Chesterfield "Bald wird es gar keine EU mehr geben"

27.01.2019, 09:56 Uhr - Valerie Quighley will nur noch raus: Die 70-Jährige möchte, dass Großbritannien die EU so schnell wie möglich verlässt - auch ohne Abkommen. So denken in Chesterfield viele. Stimmen aus einer Brexit-Hochburg.