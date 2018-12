Zugriff am Stadtrand Mutmaßlicher Schütze von Straßburg getötet

14.12.2018, 08:53 Uhr - Französische Polizisten haben Chérif Chekatt erschossen. Am Dienstag hatte der Franzose einen Anschlag in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts verübt, mehrere Menschen starben. Der IS reklamiert die Tat für sich.

