Stimmungsbericht aus Straßburg "Hier ist kein Mensch"

12.12.2018, 17:42 Uhr - In Straßburg ist es am Tag nach dem Attentat still, die Menschen trauern. Zur Ruhe kommen, können sie allerdings noch nicht - noch ist der Attentäter auf freiem Fuß. Ein Stimmungsbericht im Video von Christoph Ruf.