Streikende Taxifahrer Blockade gegen Uber in Madrid

28.01.2019, 19:57 Uhr - Der Protest der Taxifahrer in Spanien gegen den privaten Fahrdienst Uber geht in die nächste Runde. Nachdem die Fahrer vor einer Woche den Streik begonnen hatten, blockierten sie seit Sonntag die vielbefahrene Paseo de la Castellana in Madrid.