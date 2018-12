Reparatur von Hochspannungsleitungen Mittagspause mit Aussicht

29.12.2018, 12:57 Uhr - Für diesen Arbeitsplatz muss man definitiv schwindelfrei sein: Chinesische Elektriker haben in der Provinz Hubei Sanierungen an Stromleitungen durchgeführt - in mehreren hundert Metern Höhe.