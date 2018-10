Südfrankreich Mindestens 10 Tote bei Überschwemmungen

16.10.2018 - Starker Regen hat im Südwesten Frankreichs ein Jahrhunderthochwasser ausgelöst. In der Region war innerhalb von nur einer Nacht so viel Regen gefallen, wie sonst in sieben Monaten. Innerhalb von kurzer Zeit stiegen die Pegel extrem an, die Wassermassen rissen Bäume aus, und spülten Autos davon, zerstörten Brücken und überfluteten Wohnhäuser.