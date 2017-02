Verrücktes Amerika So groß ist der Super Bowl 51

05.02.2017 - Im Super Bowl 51 treffen am Wochenende die New England Patriots auf die Atlanta Falcons. Das hat man ja schon mitbekommen. Aber was kostet ein Ticket und wie viele Tonnen Chips werden rund um das Spiel verspeist? Hier kommen die wirklich interessanten Fakten.

kicker.tv