Blitzflut Rekord-Regen sorgt für Chaos in Sydney

28.11.2018, 07:24 Uhr - Binnen zwei Stunden ist in Sydney so viel Regen gefallen wie sonst in einem Monat. Ein Mann kam ums Leben, zwei Polizisten wurden verletzt. Straßen sind überflutet, Flüge fallen aus, Hunderte Menschen sind ohne Strom