Legenden sind sich einig DFB-Team als Favorit zur WM

04.09.2017 - Die Nacht der Legenden in Hamburg. Wie in jedem Jahr waren zahlreiche Größen des deutschen Fußballs bei der Spenden-Gala in Hamburg. Das Thema des Abends war natürlich die deutsche Nationalmannschaft und die rassistischen Äußerungen einiger Fans.

