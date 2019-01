Tarifkonflikt beim Sicherheitspersonal Warnstreiks an deutschen Flughäfen

15.01.2019, 09:49 Uhr - An acht Flughäfen streikt am Dienstag das Sicherheitspersonal, rund 220.000 Passagiere sind betroffen. Allein in Frankfurt am Main sollen 570 der geplanten 1200 An- und gestrichen Abflüge gestrichen werden.