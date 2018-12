Faszinierende Unterwasseraufnahmen Tauchen mit Drei-Meter-Krokodilen

03.12.2018, 06:46 Uhr - Er will mit Vorurteilen gegen Krokodile aufräumen und kommt ihnen deswegen ganz nah - der Filmemacher Florian Fischer vom Blogger Kollektiv "Behind the Mask" über seine Dreharbeiten mit Spitzkrokodilen vor der Küste Mexikos.