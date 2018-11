Amateurvideo von Teneriffa Gigantische Wellen reißen Balkone weg

20.11.2018 - Es sind Szenen wie aus einem Katastrophenfilm. Eine gigantische Welle traf am Wochenende auf ein Haus an der Nordküste Teneriffas. Die Wucht der Wassermassen war so enorm, dass sie die Balkone wegrissen.