Terror in Istanbul Video zeigt Täter, Polizei veröffentlicht Fotos

02.01.2017 - Nach dem Attentat in einem Istanbuler Klub mit 39 Toten werden mehr Details bekannt: So wirkte der Täter laut Ermittlern wie ein erfahrener Schütze. Nach dem Massaker soll er in Ruhe seine Kleidung gewechselt haben.

Istanbul

Terroranschlag

Türkei

