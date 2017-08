Sturm "Harvey" in Texas 30.000 Texaner vorübergehend ohne Obdach

29.08.2017 - In Texas und Louisiana gilt der Katastrophenzustand, die schweren Regenfälle halten an. Tausende Menschen werden täglich vor den Fluten in Sicherheit gebracht, ob sie je in ihre Häuser zurückkehren können, ist offen

Reuters