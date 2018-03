Willkommen in der Realität "The Florida Project"

15.03.2018 - Sean Baker porträtiert in seinem neuen Film "The Florida Project" das Leben in der Planstadt "Celebration" in Florida. Die Stadt wurde nach Plänen des Disney-Konzerns in den Neunzigerjahren geschaffen und so sieht sie auch aus: ein quietschbuntes Konsum-Märchenland in dem für sozial schwächer gestellte eigentlich kein Platz ist.

Zum Artikel