Dystopie "The Girl With All The Gifts" Beklemmend schöner Zombie-Thriller

02.02.2017 - In der düsteren Zukunftsvision "Girl With All the Gifts" liegt die Zukunft der Menschheit in den Händen eines Mädchens. Sie verfügt über vielerlei Kräfte - und steht zudem auf Menschenfleisch.

SPIEGEL ONLINE