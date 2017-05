Müller über die geplatzten Titelträume "Brutal bitter und extrem knapp"

03.05.2017 - Im DFB-Pokal im Halbfinale ausgeschieden. In der Champions League im Viertelfinale an Real Madrid gescheitert. Thomas Müller hat sich zu den geplatzten Titelträumen vom FC Bayern geäußert. Es sei sehr schmerzhaft, dass man in diesen beiden Wettbewerben nicht ins Finale einziehen konnte.

kicker.tv