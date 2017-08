Müllers Dilemma Ancelotti steht nicht auf den Fanliebling

28.08.2017 - Thomas Müller ist der einzige Fußballprofi weltweit, für den nur ein Verein infrage kommt: natürlich der FC Bayern. Keiner beim Rekordmeister ist so bayerisch wie Müller. Nun interessiert das Trainer Carlo Ancelotti wenig. Er ließ ihn beim Auswärtsspiel in Bremen erst mal außen vor. Was Thomas Müller gar nicht passte.

