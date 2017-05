Wiese mäht Das Duell der Maschinen

02.05.2017 - Tim Wiese ist zurück. Die selbsternannte "Maschine" steigt dieses Mal aber nicht in den Wrestling-Ring und wird auch nicht in der Kreisliga auflaufen. Wiese will sich im "Duell der Maschinen" mit dem Tuner JP Kraemer messen. Es geht um Rasenpflege auf Wettkampfniveau.

kicker.tv