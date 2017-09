"Rakete" Timo Werner Vom Buhmann zum Helden

05.09.2017 - Am Freitag in Prag wurde Timo Werner noch von den Zuschauern ausgepfiffen. In Stuttgart wurde der 21-Jährige gefeiert. Der Nationalstürmer erzielte zwei Tore gegen Norwegen und wurde zum Matchwinner für das deutsche Team.

kicker.tv