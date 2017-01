Tschechien Sporthalle stürzt unter Schneelast ein

15.01.2017 - Während eines Hallenturniers ist das Dach einer Sporthalle in Tschechien unter der Last einer Schneedecke eingestürzt. Dutzende Sportler rannten in Panik aus dem Gebäude - zwei Menschen wurden verletzt.

Mehr zu: Schnee

Tschechien

Einsturz

Turnhalle

Unglück

