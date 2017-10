Punktlos in Europa Hoffenheim und die Sache mit dem Druck

19.10.2017 - In der Liga erfolgreich, doch in der Europa League befindet sich die TSG Hoffenheim noch in der Findungsphase. Gegen Istanbul Basaksehir, den letztjährigen Zweiten der türkischen Süper Lig, will das Team von Trainer Julian Nagelsmann die ersten Punkte einfahren.

