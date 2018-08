Strafzölle gegen die Türkei Erdogan droht USA mit Ende der Partnerschaft

11.08.2018 - Mit einer Verdopplung der Strafzölle hat Donald Trump die Wirtschaftskrise in der Türkei angeheizt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht den USA nun in der "New York Times" mit dem Ende der Partnerschaft.

