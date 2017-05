Videoanalyse zum AKP-Parteitag "Erdogan geht es um eine Machtdemostration"

20.05.2017 - Der türkische Präsident Erdogan will an die Spitze der Regierungspartei AKP zurückkehren. Was steckt dahinter? Wie reagiert die Opposition? Was bedeutet Erdogans Macht für Europa? Einschätzungen von SPIEGEL-Korrespondent Maximilian Popp.

SPIEGEL ONLINE