Unterm Güterzug über den Brenner Die neue Flüchtlingsroute

01.08.2017 - Auch in diesem Jahr kommen Migranten zu uns und auch in diesem Jahr muss Deutschland versuchen, damit klar zu kommen. Die Flüchtlinge suchen sich immer neue Wege. Viele verstecken sich in Güterzügen und fahren heimlich über die Alpen. (30.07.2017)

SPIEGEL TV