Schüler in den USA Tausende demonstrieren gegen Waffengewalt

21.04.2018 - In den USA schwänzten tausende Jugendliche am Freitag den Unterricht, um gemeinsam für schärfere Waffengesetze zu demonstrieren. Anlass der Aktion war der 19. Jahrestag des Amoklaufs an der Columbine High School 1999.

