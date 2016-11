US-Wahlkampf im Bordell "Ich bin eine Hure für Hillary"

07.11.2016 - Sie nennen sich "Hookers for Hillary" und wollen eine Frau im Weißen Haus sehen. Was als PR-Gag begann, macht Prostituierte in Nevada zu Wahlkämpferinnen. Warum setzen die Sexarbeiterinnen auf Clinton?

SPIEGEL ONLINE