Countdown zur US-Wahl "Sind Sie stolz auf Trump?"

06.11.2016 - An seinem Geburtsort in Queens müsste Donald Trump doch eigentlich die meisten Fans haben, oder? Falsch gedacht. Außerdem in unserer Wahlkampf-Zusammenfassung: Donald verteilt Küsse und Hillary steht im Regen.

SPIEGEL ONLINE